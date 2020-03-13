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مسؤول ياباني: ترامب وآبي بحثا مسألة كورونا هاتفيا لمدة 50 دقيقة تقريبا

طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 4:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 4:08 ص

بحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة تقريبًا مسألة فيروس كورونا المستجد، وفقا للمتحدث الرسمي للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي دوري في طوكيو إن الزعيمين ناقشا تفشي فيروس كورونا وأولمبياد طوكيو والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن الحكومة اليابانية لا تزال تجري استعداداتها لعقد الأولمبياد كما هو مخطط لها ولا تتصور أن تقام الأحداث بدون جمهور.

وكان ترامب قد ذكر أنه تطرق في المكالمة مع آبي إلى أولمبياد طوكيو وناقشا "العديد من الخيارات".


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