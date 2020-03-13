 السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 11 مصريا والإجمالي 62 - بوابة الشروق
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السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 11 مصريا والإجمالي 62

رجل يضع قناعا واقيا على وجهه في القطيف بالسعودية يوم 10 مارس 2020 - رويترز
رجل يضع قناعا واقيا على وجهه في القطيف بالسعودية يوم 10 مارس 2020 - رويترز
القاهرة (رويترز)
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 3:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 3:12 ص

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 11 مصريا.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 62.


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