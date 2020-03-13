السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 11 مصريا والإجمالي 62

الأكثر قراءة
التعليم: غلق مدرسة سيتي الدولية وعزل جميع الطلاب والمعلمين والإداريين 14 يوما
قطع المياه عن محافظة القاهرة بالكامل لسوء الأحوال الجوية
ثاني أيام الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة
السعودية: شفاء أول حالة إصابة بكورونا و24 إصابة جديدة بينهم 21 مصريا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 11 مصريا.
وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 62.