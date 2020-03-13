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أستراليا تنصح بتجنب أي تجمعات جماهيرية تزيد عن 500 شخص

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
كانبرا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 10:44 ص

نصح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بتجنب أي تجمعات جماهيرية "غير ضرورية" وذلك في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في المؤتمر أن الحكومة تنصح بإلغاء جميع "التجمعات المنظمة وغير الضرورية التي تتضمن مشاركة 500 شخص أو أكثر" اعتبارًا من يوم الاثنين فصاعدًا.

وقال موريسون إن هذه الخطوة تاتي استنادا على النصيحة الطبية حول الأدلة المتزايدة على "تزايد عدد الحالات بناء على أدلة بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد مجتمعيا في جميع أنحاء أستراليا".

وأضاف موريسون أن القيود لا تشمل المدارس والمحاضرات الجامعية والأشخاص ووسائل النقل العام أو المطارات.

وأوضح براندن ميرفي كبير الأطباء الأستراليين:"بشكل عام نحن نتحدث عن تجمع ثابت حيث يتواجد الناس معًا لمدة قد تصل إلى ساعتين - وهذا بشكل عام يجعل هناك عرضة كبيرة لخطر الإصابة".


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