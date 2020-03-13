الملكة البريطانية إليزابيث ترجئ رحلات كإجراء احترازي

أعلن قصر باكنجهام إن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية أرجأت اليوم الجمعة زيارات مزمعة لشمال غرب انجلترا وغرب لندن "كإجراء احترازي معقول".



وأوضح القصر أنه "بمشاورات مع الإدارة الطبية والحكومة، ستتم إعادة جدولة الزيارات المرتقبة لجلالة الملكة إلى تشيشاير وكامدن".



وقال إن الملكة (93 عاما) ستستمر في عقد استقبالات ملكية، مضيفا أنه "ستتم مراجعة مناسبات أخرى بشكل مستمر تماشيا مع المشورة المناسبة".



كما أرجأ نجل الملكة وولي العهد الأمير تشارلز (71 عاما) زيارات مزمعة في الربيع إلى البوسنة والهرسك وقبرص والأردن مع زوجته كاميلا، دوقة كورنوال