 مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية - بوابة الشروق
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مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 2:42 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 2:42 ص

انخفض مؤشر نيكي الياباني المؤلف من 225 سهما اليوم الجمعة بأكثر من 6 في المئة مع افتتاح جلسة التداول ببورصة طوكيو وذلك بعد الهبوط الحاد في الأسواق الأمريكية والأوروبية.


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