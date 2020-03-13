مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

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انخفض مؤشر نيكي الياباني المؤلف من 225 سهما اليوم الجمعة بأكثر من 6 في المئة مع افتتاح جلسة التداول ببورصة طوكيو وذلك بعد الهبوط الحاد في الأسواق الأمريكية والأوروبية.