﻿أوساط اقتصادية ألمانية: أزمة كورونا «تحد بالغ» للاقتصاد بأكمله

وصفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، بأنها "تحد بالغ" للاقتصاد بأكمله.

وقال رئيس الغرفة إريك شفايتسر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين أن نُعد أنفسنا لمواجهة فترة عصيبة"، مضيفا أن حدوث ركود في ألمانيا يبدو حاليا أمرا لا يمكن تجنبه.

وتوقع شفايتسر أن تصبح التراجعات الاقتصادية التي تشهدها حاليا بعض القطاعات جراء تفشي الفيروس مهددة لوجودها في غضون أسابيع قليلة، موضحا أنه يتحدث هنا عن شركات ذات نشاط قوي في الأساس، مشيرا إلى أنه لا يمكن لشركة أن تتحمل هذا التوقف التام تقريبا في النشاط الاقتصادي لمدة طويلة مع استمرارها في تسديد الرواتب والإيجارات والقروض والتزامات أخرى، وقال: "لذلك، فإن أهم شيء الآن هو تقديم مساعدات سيولة فعالة".

ومن المقرر أن يُطلع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ووزير المالية أولاف شولتس الرأي العام، اليوم الجمعة، عن "التأثيرت الاقتصادية" لتفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يطرح الوزيران خطة لزيادة برامج القروض أو الضمانات بغرض مساعدة الشركات المهددة بالدخول في أزمة سيولة.

وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع، مساء اليوم، مع قيادات اقتصادية ونقابية لبحث تداعيات الأزمة.

وقال شفايتسر: "لدينا انطباع بأن الحكومة الألمانية تتصرف على نحو حاسم حاليا. هذا أمر ضروري للغاية أيضا، لأن الكثير من الشركات تحتاج إلى مساعدات محددة على نحو عاجل للغاية"، مضيفا أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته الغرفة عن تداعيات أزمة كورونا أظهر أن نصف الشركات تتوقع تراجعا ملموسا في الإيرادات خلال هذا العام.