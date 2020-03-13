الكعبي:لا شرعية لتواجد القوات الاجنبية على الأراضي العراقية

صرح النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي اليوم الجمعة، أنه لا شرعية لتواجد القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقية بعد قرار البرلمان العراقي.

وطالب الكعبي في بيان صحفي «الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك الفوري لادانة القصف الامريكي دوليا والمباشرة بإنهاء تواجد المحتل وأن القصف الامريكي لمقار عسكرية ومدنية ردة فعل غير مبررة وتدل على نية مسبقة لخرق السيادة العراقية".

وقال إن: "استهداف المحتل لمنشآت حيوية ومدنية في الزمان والمكان الذي ترغب تنسف ادعاءات البعض بوجود شراكة بين البلدين وأن لا شرعية لتواجد القوات الاجنبية داخل البلد بعد قرار مجلس النواب الاخير وعلى الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك دوليا بشكل رسمي لادانة الاستهداف الهمجي الامريكي على منشآت عسكرية ومدنية والمباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية لاخراج المحتل".

واستنكر الكعبي بشدة « القصف الامريكي على منشآت عسكرية ومدنية مما أدى إلى استشهاد واصابة عدد من القوات الامنية والمدنيين ، فضلا عن تدمير لبنى ومنشآت تحتية وحيوية ليس لها أي علاقة باستهداف معسكر التاجي أو ما قبله" ، مؤكدا أن هذا الاستهداف ردة فعل مرتبكة و غير مبررة او متزنة وتدل على نية مسبقة على خرق السيادة العراقية سيما بعد التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها بعض العسكريين والمستشاريين الامريكيين التي تدل على سبق الاصرار بتحديد مجموعة من الاهداف التي يرغبون بقصفها .