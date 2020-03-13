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السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

السكك الحديدية الألمانية
السكك الحديدية الألمانية
فرايبورج (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 1:49 م | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 1:49 م

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، اليوم الجمعة، وقف رحلاتها الدولية إلى إيطاليا.

وذكرت الشركة أن قطارات "يورو سيتي-إكسبريس" السريعة التي تسير على نحو دوري من مدينة فرانكفورت الألمانية عبر ولاية بادن-فورتمبرج إلى مدينة بازل السويسرية وميلانو الإيطالية ستتوقف اعتبارا من الآن.

وأضافت الشركة أنه لن تكون الخطوط المباشرة إلى إيطاليا متاحة أيضا من الآن فصاعدا.

ويأتي قرار السكك الحديدية استجابة لأوامر السلطات الألمانية، ومن المنتظر أن يستمر هذا الحظر حتى 3 أبريل المقبل.

وتعتبر إيطاليا منطقة خطورة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تقييد للرحلات من ألمانيا إلى فرنسا، موصية الركاب في المقابل بالاضطلاع على نحو دوري على أي تقييدات أو إلغاءات محتملة للرحلات.


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