 تونس: غلق الحدود مع إيطاليا وتعليق صلاة الجماعة وحجر صحي للوافدين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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تونس: غلق الحدود مع إيطاليا وتعليق صلاة الجماعة وحجر صحي للوافدين بسبب كورونا

تونس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 8:29 م | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 8:29 م

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الجمعة، عن غلق الحدود البحرية والجوية كليا مع إيطاليا.

وأعلن الفخفاخ عن قرارات بهدف التصدي لمخاطر تسرب فيروس كورونا المستجد من بينها الابقاء على رحلة جوية واحدة فقط يومية مع فرنسا وإسبانيا ومصر وألمانيا وبريطانيا.

كما قرر الفخفاخ فرض الحجر الصحي على كل الوافدين على تونس وإلغاء كل التظاهرات الثقافية والمعارض، وغلق المطاعم والمقاهي وفضاءات الترفيه بدءا من الساعة الرابعة ظهرا وتعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة.

ويبدأ سريان هذه القرارات منذ اليوم، وتستمر حتى يوم الرابع من نيسان.

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