 رئيسة اليونان تؤدي اليمين الدستوري في برلمان «شبه خال» بسبب كورونا - بوابة الشروق
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رئيسة اليونان تؤدي اليمين الدستوري في برلمان «شبه خال» بسبب كورونا

كاترينا ساكيلاروبولو
كاترينا ساكيلاروبولو

نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 1:52 م | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 1:52 م

أدت الرئيسة اليونانية المنتخبة كاثرين ساكيلاروبولو مراسم أداء اليمين الدستوري اليوم، الجمعة، وذلك عقب شهرين من فوزها بأغلبية الأصوات في البرلمان.
وذكرت شبكة "إيه بس سي نيوز" الأمريكية أن المراسم تمت في البرلمان الذي كان شبه فارغ من البشر ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ مشيرة إلى أنه لم يحضر سوى عدد قليل من النواب والصحفيين، فيما أذيع حفل التنصيب على شاشات التليفزيون.
كانت ساكيلاروبولو قد حازت على 261 صوتا من قبل نواب البرلمان في شهر يناير الماضي، حيث كانت بحاجة إلى 200 صوت فقط لتصبح أول سيدة تتولى قيادة اليونان.
يذكر أن اليونان أغلقت كافة المدارس والجامعات والمسارح وصالات الألعاب الرياضية والملاهي الليلية في محاولة لكبح انتشار كورونا، كما ناشدت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم بعد أن سجلت البلاد 117 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة.


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