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بسبب فيروس كورونا.. أيسلندا تحظر التجمعات الكبيرة وتغلق الجامعات

علم أيسلندا
علم أيسلندا
ريكيافيك - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 6:44 م | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 6:44 م

أعلنت حكومة أيسلندا اليوم الجمعة، حظر إقامة الأحداث والمناسبات التي يحضرها أكثر من 100 مشارك وإغلاق الجامعات والكليات لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأبقت الحكومة على مدارس الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6-15 عاماً ورياض الأطفال مفتوحة حتى إشعار آخر، ولكن بشروط وقيود.

وشملت هذه القيود تحديد سعة الصفوف الدراسية والحفاظ على مسافة بين التلاميذ.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير في مؤتمر صحفي "إن هذا أمر غير مسبوق في تاريخ أيسلندا".

وسجلت أيسلندا 126 حالة إصابة بالفيروس المميت ، ولكنها لم تسجل أية حالة وفاة حتى الآن.

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