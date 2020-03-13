سفيرة أمريكا بلبنان تعلن أن بلادها تواصل دعم مطالب المتظاهرين المشروعة

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، بعد لقائها رئيس الحكومة حسان دياب اليوم الجمعة أن بلادها تواصل دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين، التي من خلال تحقيقها يسترجع لبنان الثقة الدولية.

واستقبل رئيس الحكومة السفيرة شيا يراقفها نائب رئيس البعثة وين دايتون ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة هانس ويشسيل، في حضور مستشاري الرئيس دياب خضر طالب وجبران صوفان وخالد عكاري، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة.

وقالت السفيرة الأمريكية بعد اللقاء "لقد دعا شعب لبنان، عن حق، إلى الإصلاح ووضع حد للفساد، وإلى فرض السياسات الفعالة اللازمة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل. الولايات المتحدة تواصل دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين بالفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية".

وأضافت" فقط من خلال تلبية هذه المطالب، يمكن للبنان الشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية".

وأعلنت أنها"بحثت اليوم مع رئيس الحكومة قوة وإمكانات الشراكة الأمريكية مع لبنان، ورهاننا المشترك على لبنان مستقر وآمن وذات سيادة. هذه شراكة ذات أهمية حيوية، ليس لكل من بلدينا فحسب، بل لجميع بلدان المنطقة".

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.