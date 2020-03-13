الإنتربول يحذر أجهزة الشرطة والعامة من جرائم احتيال تتعلق بكورونا

قالت الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" إنها أخطرت أجهزة الشرطة حول العالم بشأن عمليات احتيال مختلفة انتشرت مستغلة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

كما ناشدت المنظمة الدولية التي تتخذ من ليون بفرنسا مقرا لها المواطنين بتوخي الحذر حال شراء أجهزة طبية من على شبكة الانترنت.

وحذر الانتربول من أن محتالين أقاموا متاجر الكترونية، وكذلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد الكتروني لخداع الناس الذين يعتقدون أنهم يشترون أقنعة وجه طيبة ومعدات أخرى.

وقالت المنظمة إن "خسائر مالية تم الإبلاغ عنها للانتربول، كانت مرتفعة وبلغت مئات الآلاف من الدولارات في حالة واحدة وثلاث جرائم كانت عابرة للحدود الدولية".

وذكر الانتربول إنه حتى الآن ساعد أجهزة شرطة وطنية في عمليات احتيال تتعلق بفيروس كوفيد 19 ومرتبطة بآسيا وأوروبا، ما أدى إلى اغلاق 18 حسابا مصرفيا وتجميد ما يصل إلى 730 ألف دولار في معاملات احتيال مشتبه بها.