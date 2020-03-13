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قاض أمريكي يقضي بإطلاق سراح تشيلسي مانينج من السجن

تشيلسي مانينج
تشيلسي مانينج
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 مارس 2020 - 3:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 مارس 2020 - 3:18 ص

أصدر قاض أمريكي قرارا بإطلاق سراح تشيلسي مانينج، حيث تم احتجازها بسبب رفضها الإدلاء بشهادتها في قضية ضد ويكيليكس.

وقال القاضي أنتوني ترينجا في فيرجينيا إن هيئة المحلفين الكبرى لم تعد بحاجة إلى شهادة مانينج وأمر بالإفراج عنها.

وسربت مانينج، المحللة العسكرية السابقة، مجموعات كبيرة من الوثائق إلى ويكيليكس. وكان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.

وحاولت مانينج الإنتحار هذا الأسبوع، وفقًا لفريق الدفاع عنها، في ثاني محاولة انتحار لها في السجن منذ احتجازها في مايو الماضي بعد أن قضت نحو 6 سنوات في السجن في اتهامات بالتجسس.


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