أمريكا تؤكد تنفيذ غارات «دفاعية» ضد ميليشيا حزب الله العراقية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مساء الخميس أنها نفذت "ضربات دفاعية دقيقة" ضد منشآت مرتبطة بميليشيا حزب الله في العراق.

وقال البنتاجون، في إشارة إلى عملية العزم الصلب بقيادة الولايات المتحدة، "هذه الضربات كانت دفاعية ومتناسبة ورد مباشر على التهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي تواصل مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف".

واستهدفت الغارات خمسة مرافق لتخزين الأسلحة للكتائب "لتقليص قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل" ضد التحالف.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنه "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم (الجمعة) حصل اعتداء أمريكي من خلال قصف جوي على مناطق( جرف النصر، المسيب، النجف، الإسكندرية) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 من أفراد المليشيات الشيعية العراقية قتلوا في قصف منفصل الليلة الماضية في سورية قرب الحدود العراقية.

وأضاف المرصد أن الضربات شنتها على الأرجح طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على الهجمات الصاروخية.

ونفذت ثلاث طائرات على الأقل الغارة على منطقة البوكمال السورية حيث يتمركز مقاتلون مرتبطون بميليشيا الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية فجر اليوم الجمعة أن طائرات حربية قصفت مقار لعدد من قوات الحشد الشعبي المنتشرة في قضاء جرف الصخر /45/كم شمال غربي محافظة بابل.

وأوضح الشهود أن أصوات القصف كانت عنيفة للغاية وسمعت في مناطق متفرقة من محافظة بابل.

وبحسب الشهود فإن المناطق المستهدفة ضمت قوات تابعة لحزب الله وقوات علي الأكبر وألوية 46 و47 للحشد الشعبي.

وذكر الشهود أن اصوات الانفجارات اثارت الفزع والرعب بين الأهالي حيث ارتجت المنازل وسمعت أصوات الطائرات في سماء المحافظة.

تأتي الهجمات بعد هجوم صاروخي على قاعدة التاجي بالقرب من بغداد أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.