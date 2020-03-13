إيفانكا ترامب تعمل من المنزل بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، تعمل من بيتها كإجراء احترازي بعد إعلان وزير الداخلية الأسترالي إصابته بكورونا بعد لقائهما الأسبوع الماضي، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل،منذ قليل.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، بأن الفريق الطبي للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحي لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالي الذي التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.

يذكر أن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، زار واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى كلا من إيفانكا ترامب والمدعي العام الأمريكي ويليام بار وغيرهما من المسؤولين في الـ5 من مارس، واليوم الجمعة تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.