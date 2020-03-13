ألمانيا مستعدة لشراء حصص في الشركات الرئيسية لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة كورونا







قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الجمعة إن الحكومة مستعدة لشراء حصص في الشركات الألمانية الرئيسية لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن الوزير القول إن "موضوعات تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتكنولوجية للدولة يمكن أن تظهر في ظل أزمة كتلك التي تسببت فيها فيروس كورونا".

وأضاف الوزير انه لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى الحاجة لعملية تأميم واسعة، رغم أن قطاع الصناعات الدولية الذي يشتري أغلب مستلزمات تشغيله من آسيا قد يحتاج إلى المساعدة الحكومية.

وفي تحرك منفصل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، من المقرر أن يثير ماركوس سويدر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية موضوع استمرار الدولة الألمانية على المستوى الاتحادي في دفع أجور الموظفين حتى في حال إغلاق المدارس والمؤسسات الأخرى