ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 3661 حالة و79 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 3661 حالة مؤكدة و79 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق اليوم الجمعة إغلاق كل من برج إيفل ومتحف اللوفر في باريس إلى أجل غير مسمى اعتبارا من اليوم الجمعة ، وذلك في إطار تطبيق المؤسسات الثقافية الفرنسية لقواعد جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المميت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب حظرا على التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس إن بلاده تعتزم إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس والجامعات في أنحاء البلاد، بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

ووصف ماكرون ذلك بأنه أسوأ كارثة صحية تواجهها فرنسا في تاريخها.