استطلاع: الكثير من التجار في ألمانيا يعانون من تراجع الطلب

كشف استطلاع للرأي، أن الكثير من تجار التجزئة في ألمانيا يعانون حاليا من تراجع في عدد العملاء والطلب، بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني للتجارة وشمل نحو 700 شركة تجارية، أن نحو ثلثي شركات تجارة التجزئة تشكو من تراجع المبيعات، كما شكت أكثر من 50% من الشركات من تراجع ملحوظ في عدد العملاء.

وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع التجار على نطاق واسع استمرار تدهور الوضع، حيث يتوقع نحو ثلثي الذين شملهم الاستطلاع انخفاض الطلب أيضا خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع نحو نصفهم تراجعا ملحوظا في النشاط التجاري.

وبحسب الاستطلاع، فإن تجار المواد الغذائية وبضائع الصيدليات وسلع أخرى ضرورية في الحياة اليومية مستثنون من هذا التضرر، حيث شهدت منتجات مثل المواد الغذائية المحفوظة أو مستلزمات النظافة الشخصية زيادة ملحوظة في الطلب منذ بدء الأزمة. وفي المقابل، يتوقع القطاع خفوت الطلب المرتفع في المواد الغذائية لاحقا.

وحتى الآن، ترى الشركات التي شملها الاستطلاع تقييدات محدودة في الحصول على البضائع، إلا أن ثلث الشركات تتوقع أن تكون هذه التقييدات ملموسة بوضوح خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وتطالب ربع الشركات التجارية الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل آثار الأزمة.