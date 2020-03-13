كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة اضافية ووفاة واحدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن أدنى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من أسبوعين، بتسجيل 110 حالة إصابة اضافية ووفاة شخص واحد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 7 آلاف و979 حالة وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، وتم تسجيل أدنى عدد للإصابة اليومية في البلاد منذ 25 فبراير الماضي.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في يوم واحد تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة لأول مرة.

وتركزت معظم الحالات- بما في ذلك 65 من الحالات الجديدة- في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد ومحيط إقليم جيونج سانج الشمالي.