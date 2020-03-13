صعود كبير للأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليومج

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها اليوم الجمعة، في الوقت الذي انضم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زعماء العالم في السعي لاستعادة ثقة المستثمرين، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية ارتفع بنحو 7%، في أعقاب تسجيله أمس أسوأ أداء يومي له منذ 1987، بعد إعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ الوطنية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد



كانت الأسهم الأمريكية قد استهلت تعاملات اليوم الجمعة بارتفاع كبير في أعقاب تسجيلها أمس أكبر خسائر يومية منذ 1987، حيث ارتفع مؤشر إس أند بي 500 في بداية التعاملات بأكثر من 3ر5% اليوم في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنحو 5%.