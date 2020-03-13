الحكومة الألمانية: مشاركة ميركل في قمة سوريا بإسطنبول غير محسومة بعد

أعلنت الحكومة الألمانية، أن مشاركة المستشارة أنجيلا ميركل، في القمة المزمعة الأسبوع المقبل بشأن النزاع السوري في إسطنبول لم تُحسم بعد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، في برلين، إن الأمر لا يزال في طور التخطيط.

ومن المخطط أن يشارك في هذه القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكان أردوغان، أعلن عن القمة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن الحكومة الألمانية لم تؤكد مشاركتها رسميا.

ومن المنتظر أن تدور القمة حول الوضع الكارثي في محافظة إدلب السورية وعواقبها بالنسبة للتعامل مع اللاجئين السوريين.

ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث عزم المستشارة عقد لقائها مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء لوكسمبورج خافير بيتل يوم الخميس والجمعة المقبلين عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، أوضح المتحدث أن ميركل تعتزم المشاركة بنفسها في مؤتمر مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية يوم الأربعاء المقبل.