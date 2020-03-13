وزيرة الدفاع الألمانية: إرهاب داعش «بلاء الإنسانية»

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دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، إلى دعم المهام الجديدة للجيش الألماني في العراق.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم الجمعة في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هو "بلاء الإنسانية"، وأضافت: "يتعين مكافحة تنظيم داعش"، مؤكدة في ذلك أهمية المساعدة الدولية.

ودعت الوزيرة البرلمان إلى الموافقة على التفويض التكميلي للجيش الألماني في العراق والأردن. وينص هذا التفويض على تمديد فترة مهمة طائرات التزود بالوقود العسكرية الألمانية لما بعد 31 مارس الجاري، وتوفير ألمانيا لطائرات نقل للتحالف الدولي لمكافحة داعش وللمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.

وتعتزم ألمانيا علاوة على ذلك المساهمة عبر رادار جوي في الرصد المبكر للطائرات والصواريخ، لتسد بذلك فجوة نشأت مؤخرا في التحالف.

ومن المقرر أيضا تنظيم مساعدات الجيش الألماني في تدريب القوات المسلحة العراقية وسط العراق، والتي تُجرى حاليا في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش، لتكون ضمن مهمة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ويتوافق هذا التعديل مع رغبة الحكومة العراقية.

وفي المقابل، ستنتهي مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو"، التي تنطلق من قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، بحلول نهاية هذا الشهر.