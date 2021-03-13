قاضية أمريكية تأمر بتثبيت كاميرات بملابس رجال الشرطة بسجون في كاليفورنيا

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أمرت قاضية اتحادية أمريكية، أن يرتدي رجال الشرطة في الإصلاحيات كاميرات تلصق بزيهم، وأن يتم تثبيت كاميرات مراقبة في خمسة من سجون كاليفورنيا مستشهدة بالإساءة المتكررة للنزلاء ذوي الإعاقات.

أصدرت كلوديا ويلكين القاضية بالمحكمة الجزئية بكاليفورنيا أمرا أمس الأول الخميس في قضية تتعلق بحقوق ذوي الإعاقات.

وأعطت القاضية السجون الخمسة مهلة 21 يوما لوضع خطط لتثبيت الكاميرات و90 يوما آخر لتشغيلها.

وكتبت ويلكن: "ترى المحكمة أن الكاميرات الملصقة بالملابس من المحتمل أن تحسن التحقيقات في الشكاوي الخاصة بسوء تصرف العاملين وخفض وقائع انتهاك حقوق السجناء ذوي الإعاقات".

وقضت القاضية أيضا بإجراء إصلاحات تتعلق بتعقب شكاوى النزلاء ذوي الإعاقات واستخدام رذاذ الفلفل. واتخذت القاضية حكمها بعد مراجعة عشرات البلاغات المقدمة من السجناء ومحامين يدافعون عن حقوق ذوي الإعاقات نيابة عن السجناء.