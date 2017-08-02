مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين في نابلس



هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، في بلدة "حوارة" جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة، غسان دغلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل الفلسطينيين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة "حوارة" بالحجارة، مضيفا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.



في سياق متصل، هاجمت مجموعة من مستوطني "متسبي يائير"، فلسطيني وزوجته وأطفاله، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة "القواقس" بـ"مسافر يطا"، واعتدوا عليهم بالضرب؛ ما أدى إلى إصابتهم بجروح.