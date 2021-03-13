المحاكم الألمانية نظرت أكثر من 10000 قضية متعلقة بمراسيم كورونا في 2020

نظرت المحاكم الدستورية والإدارية في ألمانيا العام الماضي أكثر من عشرة آلاف قضية متعلقة بمراسيم كورونا الصادرة عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات.

جاء ذلك وفقا لأرقام صادرة عن اتحاد القضاة الألمان، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" على نسخة منها.

وليس من المتوقع أن يحدث تراجع ملحوظ في أعداد هذه القضايا العام الحالي.

وتعلقت هذه القضايا، على سبيل المثال، بقرارات لحظر الاختلاط وإغلاق المدارس وإجراء اختبارات إجبارية للكشف عن كورونا، وبشروط خاصة للحجر الصحي، كما سعت دور السينما والمطاعم لدى المحاكم أيضا من أجل إعادة فتح أبوابها للعملاء.

وأعلن اتحاد القضاة الألمان، أن المحاكم أيدت في الجزء الأكبر من هذه القضايا القيود التي تم إقرارها من قبل السلطات.

وكانت ولاية شمال الراين ويستفاليا هي صاحبة النصيب الأكبر من هذه القضايا حيث نظرت محاكمها الإدارية والإدارية العليا نحو 2000 قضية متعلقة بكورونا في العام الماضي.