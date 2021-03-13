فلسطين: إغلاق شامل لمدة 5 أيام لمواجهة كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم،إنه تقرر إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح بعد غد الاثنين ولمدة خمسة أيام، واستمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين اليوم السبت وغدا الأحد، على أن يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.

وأضاف ملحم، في بيان له اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أن ذلك جاء عقب اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، وكذلك إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها طيلة فترة الإغلاق، مع إتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، مع السماح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط.

وأشار ملحم إلى أنه سيتم منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء الطواقم الطبية، وتفويض الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، ومنع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن، كما تم إقرار العمل في البنوك والمحاكم بوتيرة حالة الطوارئ.