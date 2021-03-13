 تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أ ش أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 6:35 م

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أن حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين كما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن حاويات، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأوضح أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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