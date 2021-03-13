مدرب بيراميدز: نعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات

يرى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه يعاني من الإجهاد في الفترة الماضية بسبب ضغط مباريات الدوري والكونفيدرالية.

وحقق بيرامز فوزا غاليا على العبور برباعية في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن منافسات دور 32 لبطولة كأس مصر.

وقال أروابارينا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد بالفوز والتأهل للدور الثاني من بطولة كأس مصر، الفريق تراجع بعض الشيء في الوقت الذي سجل فيه الضيف هدفه الوحيد ولكن عاد بيراميدز بقوة وسجل رباعية وحقق فوزا عريضا".

وأضاف: " هناك حالة من الإجهاد بين اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدوري والكونفدرالية، ثم بطولة كأس مصر، ونسعى خلال اللقاء لإجراء عملية تدوير بين المشاركين لتجهيز الجميع والاستعداد للمرحلة المقبلة".

وأكمل: "كرة القدم المصرية قوية للغاية والدوري صعب وهناك أفكار عديدة ومهارات رائعة يمتلكها اللاعبون، وهو دوري متميز للغاية، ولديه بعض التعليق على ملاعب الدوري وأتمنى أن تتحسن الأرضيات في المرحلة المقبلة لمساعدة اللاعبين على تقديم مستوى أفضل".

المدرب أوضح أن بيراميدز يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ويسعى لتوظيف هؤلاء النجوم في المباريات، ومشروع بيراميدز هدفه بناء فريق قوي قادر على الفوز بمختلف البطولات، ولا يركز في أي شيء غير الفوز وتطوير الأداء والمستوى واللعب على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.