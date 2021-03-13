اسفرت نتائج اليوم الثانى لبطولة بلاك بول الدولية لاسكواش السيدات عن فوز المصرية نور الشربينى على الأمريكية صابرينا صبحى 3/0 و الهندية جوشنا شينابا على المصرية هنا رمضان 3/1 و الأمريكيةاوليفيا فيشتر على الفرنسية ميليسا الفيس 3/2و النيوزيلنديةجويل كينج على الكندية دانيل ليتورنو 3/0 والمصرية نادين شاهين على زميلتها يثرب عادل 3/2 والمصرية هانيا الحمامى على الاستكلندية ليزا ايتكن 3/2 والبلجيكية تينى جيليس على الإنجليزية ايميلى ويتلوك 3/0 والأنجليزية سارة جين بيرى على المصرية مريم متولى 3/0.

وكانت بطولة بلاك بول قد بدأت أمس باقامة 16مباراة وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز ميليسا الفيس على ايميليا سواينى 3/1 واوليفيا فيشتر على منه ناصر 3/0 وليزا ايتكن على لوسي تورمل 3/2 وهنا رمضان على ندى عباس 3/0 وسنا ابراهيم على دونا لوبان 3/2 وججوليان كورتيس على نادين قطب 3/0 وميار هانى على جنا شيحة 3/0 وايميلى ويتلوك على سيندى ميرلو 3/1 ودانيل ليتورنو على جاسمين هوتون 3/0 ومريم متولى على انيتا مكفيكا 3/0 وسيفاسينجارى سوبر امانيام على اليكساندرا فولر 3/1 وهولى ناوتون على تيسا تيرى لوى 3/1 وميلى تومينسون على انا سيرم 3/2 وفريدة محمد على اينورا فيلارد 3/0 وصابرينا صبحى على ملك فتحى 3/0 وزينه مكاوى على نيكول بنيان 3/0.

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أن عدد الدول المشاركة 18 دولة يشارك بعضها باكثر من لاعب ويبلغ عدد المشاركين 48 لاعبة.

وشدد رائف على التزام النادي بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتطبيق كل تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وتطبيق نظام الفقاعة الصحية التي سبق ونفذها النادي خلال بطولتي ديسمبر 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.