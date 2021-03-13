قال الخبير السياحى ناصر تركى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن مبادرات البنك المركزى كانت بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من المنشآت السياحية فى مواجهة تداعيات الجائحة وإيقاف نزيف الخسائر التى تعرض لها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف تركى أن هناك خلافا فى وجهات النظر بين عدد من مستثمرى السياحة من أصحاب وملاك المنشآت السياحية وبعض البنوك، ولذا طالب اتحاد الغرف السياحية المنشآت السياحية التى لديها مشاكل فى عمليات التمويل من البنوك بتقديم شكوى رسمية للاتحاد ليتم رفعها إلى المسئولين بالبنك المركزى لدراستها والتأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات «المركزى» فى مبادرات دعم القطاع.

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن قطاع السياحة هو أكثر قطاعات الدولة الاقتصادية تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ويعانى حاليا معاناة شديدة فى ظل استمرار الأزمة خاصة قطاع شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية «حج وعمرة» وذلك بعد توقف العمرة للعام الثانى على التوالى وإعلان المملكة العربية السعودية إغلاق منافذها الجوية والبرية حتى شهر شوال القادم.

واستعرض ناصر تركى نماذج من مبادرات البنك المركزى لمساندة السياحة ومنها المبادرة الأولى بفائدة قيمتها 8 % وكانت وفق ضمانات واستفاد منها بعض الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وخاصة من لديهم كيانات كبيرة بضمانات.. والمبادرة الثانية وكانت بفائدة 5 % ولأول مرة بضمان وزارة المالية ومرت ببعض المعوقات كان أهمها تفسير بعض البنوك للمبادرة بخلاف تعليمات البنك المركزى التى كانت واضحة تماما، وتتطلب خطابا من الاتحاد يوضح فيه تبعية المنشأة السياحية لأى غرفة سواء شركة أو فندقا أو مطعما مع تقديم ميزانيات السنوات الثلاث السابقة وحددت المبادرة 40 % منها للعاملين المؤمن عليهم للتشغيل ولا تمنح نقد للمنشأة وعليهم تقديم مديونياتهم للموردين الذين يطالبونهم بالسداد ليقوم البنك بالسداد وكان هذا هو سبب اعتراضات المنشآت السياحية.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن المشكلة جاءت نتيجة أن معظم أصحاب المنشآت السياحية والفندقية طالبوا بالحصول على النسبة المحددة 60 % للتشغيل سيولة نقدية وهذا مخالف لشروط المبادرة.. وأخبرت البنوك المنشآت السياحية الراغبة فى الحصول على القرض نقدا أن يتقدموا للمبادرة الأولى بفائدة 8 % مع تقديم الضمانات اللازمة وقد لاقى اعتراضات كثيرة من جانبهم.