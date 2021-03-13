محمد شعير: «السفينة البيضاء» أول عمل لنجيب محفوظ نُشر في مجلة المدرسة

قال الباحث والكاتب الصحفي محمد شعير، إنه اكتشف خلال رحلة بحثه عن مسيرة الأديب نجيب محفوظ على عدد من الأوراق النادرة المفقودة منها كراسة «الأعوام» التي ضمها لكتابه الأحدث «أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات»، الصادر عن دار الشروق.



وأضاف شعير عبر فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الشروق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رحلة البحث عن طفولة الأديب العالمي استدعت البحث عن محفوظ طالب المرحلة الابتدائية والثانوية فيما بعد، والتي أوضحت علاقة محفوظ بأستاذه عجاج، أحد أهم المعلمين الذين أثروا في حياته، وأنه اختاره كعضو تحرير في مجلة المدرسة- فؤاد الأول الثانوية-، وهي المجلة التي نشر فيها محفوظ أول أعماله بعنوان «السفينة البيضاء».



والسفينة البيضاء هى القصة التي أشار الكاتب محمد سلماوي في أحد مقالاته في صحيفة الأهرام، وقام بإعادة نشرها، حسبما أشار شعير في متن كتابه.



في كتابه «أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات» يقدم محمد شعير نصوص ووثائق تٌنشر للمرة الأولى في سيرة موازية لـ «طفولة نجيب محفوظ»، ليصل عبر قراءة أدبية عميقة إلى أن هذا النصّ يشبه نواة تحطّمت في «الانفجار العظيم» إلى عشرات الأعمال الإبداعية العظيمة، وصولًا إلى نصوص «أصداء السيرة الذاتية» التي قطع فيها محفوظ نفسه رحلة بحث معكوسة عن طفولته.



محمد شعير؛ ناقد وصحفي مصري ولد في قنا عام 1974، درس الأدب الإنجليزي، يعمل مديرًا لتحرير جريدة «أخبار الأدب»، صدر له «كتابات نوبة الحراسة: رسائل عبد الحكيم قاسم»، و«مذكرات الآنسة أم كلثوم»، وأولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة»، الحاصل على جائزة ساويرس في النقد الأدبي عام 2019، كما وصل إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد.