لقوات الروسية تقبض على أكثر من 150 شخصا في مداهمة اجتماع للمعارضة



ألقت قوات الأمن الروسية القبض على أكثر من 150 شخصا بعد فض تجمع للمعارضة، بحسب ما أفاد به نشطاء الحقوق المدنية.



وكان الغرض من الاجتماع الذي كان من المفترض أن يستمر يومين، هو مساعدة سياسيي المعارضة في التعرف على بعضهم البعض والتعاون قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى في غضون نحو ستة أشهر. وتريد المعارضة الإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين من السلطة.



وجرى حجز عشرات الأشخاص، بينهم صحفيون أرادوا تغطية الفعالية، مؤقتا في الفندق الذي كان يُعقد فيه الاجتماع. ولم يتضح بعد السبب وراء قيام الشرطة بفض الفعالية.



كان السياسي المعارض فلاديمير كارا-مورزا-والناشط أليكسي بيفوفاروف بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم، ويتم احتجاز الكثير منهم في سيارات ترحيلات قريبة.



فضت الشرطة الفعالية بعد نصف ساعة فقط من انطلاقها، مشيرة فيما بعد إلى أنها منظمة "غير مرغوب فيها بروسيا".



وربما كان هذا يشير إلى منظمة "أوبن روسيا"(افتحوا روسيا) التي يرأسها ميخائيل خودوركوفسكي التي جرى إعلانها أنها "منظمة غير مرغوب فيها" قبل عدة سنوات. وكارا مورزا هو منسق المجموعة في روسيا.



وتحدثت المعارضة الروسية مرارا عن انتهاك قوات الأمن لحرية التجمع، ولهذا السبب فشلت مرارا محاولات من جانب المعارضين للتجمع .



كان من المقرر أن يحضر العديد من رموز المعارضة البارزين في اجتماع ما يطلق عليه "الديمقراطيون المتحدون" بينهم السياسي المحلي بموسكو إليا ياشين.



وسوف يتم انتخاب برلمان جديد في روسيا في الخريف. ويريد حزب روسيا المتحدة المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين أن يدافع في الانتخابات عن أغلبية الثلثين التي يتمتع بها.