الخبير السياحى إيهاب عبدالعال: بنك مصر يقدم نموذجا إيجابيا فى دعم ومساندة القطاع السياحى لمواجهة تداعيات كورونا



نناشد «المركزى» بمنح قروض للمنشآت السياحية بضمان مستندات الملكية للأصل

قال الخبير السياحى إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة وأمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية إن بنك مصر برئاسة المصرفى محمد الأتربى يقدم نموذجا إيجابيا فى دعم ومساندة القطاع السياحى لمواجهة تداعيات كورونا.. مشيرا إلى أن البنك يساعد القطاع السياحى ويقدم له أساليب متعددة للتعاون والمساندة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف عبدالعال أن المبادرات إلى أقرها البنك المركزى لدعم ومساندة القطاع السياحى هى مبادرات جيدة جدا ولكنها تصطدم عند تطبيقها ببعض الاشتراطات التى تقوم البنوك بوضعها للحصول على قروض التمويل ما يصعب من التنفيذ على أرض الواقع لأن قطاع السياحة يمر بضائقة شديدة وأزمة مالية ليس لها مثيل ولا أحد يعرف متى ستنتهى، وبالتالى لا توجد مستندات تدعم موقفه أمام طلبات البنوك وخاصة المطالب الخاصة بالميزانيات السابقة ودورة رأس المال والدخل المتوقع، مطالبا بوجود حلول لتفادى تعثر التطبيق.

أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أننا نناشد محافظ البنك المركزى طارق عامر الذى يحرص كل الحرص على مساندة القطاع السياحى باعتباره القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر أن يصدر توجيهاته بتعديل بعض الشروط الخاصة بالمبادرة الأخيرة لدعم القطاع ووضع شرط حصول المنشأة السياحية أيا كان نوعها على قروض بضمان مستندات الملكية لأصل المنشأة «ما يفيد ملكية المستثمر لها»، وفى حالة عدم السداد واستنفاذ كل مهلات السداد يتم البيع فى مزاد علنى لسداد التزامات الدولة.

وطالب الخبير السياحى إيهاب عبدالعال بضرورة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون لإنقاذ القطاع السياحى الذى لم يجد من يحنو عليه فى أزمته منذ بداية جائحة كورونا.. مؤكدًا أن بعض الجهات الحكومية المعنية لم تساند هذا القطاع الحيوى المهم الذى حقق أكثر من 13 مليار دولار بشكل مباشر عام 2019 المساندة الكافية وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهذا القطاع باعتباره من أهم مصادر الدخل الخارجى للعملة الحرة للدولة.. مشددا على ضرورة مساندة القطاع السياحى لكونه شريانًا مهمًا للاقتصاد المصرى.

واشار إيهاب عبدالعال إلى أنه فيما يتعلق بالمبادرات التى صدرت من البنك المركزى وأعلن عنها الرئيس ومنها المبادرة الأولى الخاصة بتجديد وإحلال الفنادق ووسائل النقل السياحى على أن يتم استغلال فترة توقف المنشآت لتجديدها وإحلالها ليكون القطاع جاهزًا حين عودة السياحة للاسف لم يتم تفعيل على حد قوله، نظرًا لأن شروطها فى البنوك التجارية المانحة يصعب تحقيقها فى الظروف الحالية وكان يجب منح هذه القروض برخصة المنشآت والتقييم المالى لها ما تحتاجه من تجديدات وإحلال.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة أنه تم تطبيق نفس الشروط على مبادرة التعويم والتشغيل وتطبيقها فى أضيق الحدود ولحالات لا يوجد لديها أى متأخرات لصالح البنوك وهو ما يصعب تحقيقه فى هذه الظروف وأصبحت المبادرة كأنها غير موجودة.

وبالنسبة لمبادرة سداد مرتبات العاملين فى القطاع قال عبدالعال هى المبادرة التى استفاد منها بشكل جزئى وليس كليًا بعض المنشآت الفندقية لذلك، فالقطاع لم يستفد من مبادرات المركزى الاستفادة الكبيرة فى ظل الاشتراطات الصعبة رغم انحياز المركزى للقطاع ودعمه فى معظم الاوقات.