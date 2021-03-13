قالت الدكتورة كريمة الشامي مستشار مكافحة العدوى، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، مضيفة أن التذبذب في الأعداد سواء بالارتفاع أو الانخفاض ليس مقلقًا أو مسببًا للمشكلات.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح السبت، أن الإصابات المسجلة تتراوح ما بين 500 و600 إصابة، وهي أعداد غير مخيفة ومقبولة، مؤكدة أن تسجيل أرقام عالية للغاية هو الأمر المثير للقلق.

وأوضحت أن الوضع الوبائي في مصر معقول بالنسبة للعالم، متابعة: «مصر رقم 7 عالميًا بالنسبة للوفيات وتعد نسبة جيدة، وسجلنا 1817 إصابة لكل مليون والنسبة بسيطة ليست عالية».

وذكرت مستشار مكافحة العدوى، أن مصر تحتل المركز 66 عالميًا في إصابات كورونا عالميًا، موضحة أن الإصابات المسجلة تتعلق بالحالات التي ثبت معمليًا أنها إيجابية.