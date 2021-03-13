 مقتل 8 أشخاص وإصابة 60 آخرين إثر انفجار في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 8 أشخاص وإصابة 60 آخرين إثر انفجار في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 9:54 ص

أعلن مسئول أفغاني، مقتل 8 أشخاص وإصابة ما يقرب من 60 آخرين، إثر انفجار وقع في إقليم هيرات الأفغاني.

وقال وحيد قاتالي الحاكم المحلي للإقليم، إن الانفجار وقع بالقرب من موقع للشرطة في إقليم هيرات، الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وبحسب التقارير، لقى سبعة من المدنيين مصرعهم إثر الانفجار، وتضرر أكثر من 10 منازل في الانفجار الذي وقع بالقرب من موقع سكني.. ويعد النساء والأطفال هم معظم ضحايا الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسئولية عن الهجوم.

لكن طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية ألقى باللوم على حركة طالبان.

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