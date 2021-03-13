ألمانيا: نسعى للاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في 2022

أعلنت السلطات الألمانية سعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تأمين لقاحات كورونا بحلول 2022.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لحملة التطعيم ضد كورونا كريستوف كروب، في تصريح أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم السبت، إنه من المنتظر اعتباراً من عام 2022 "ضمان الإمداد الآمن لألمانيا من خلال قدراتها الإنتاجية الخاصة".

وأضاف كروب أنه تحقيقا لهذه الغاية "سيقوم فريق عمل بتطوير مفهوم القدرات الإنتاجية في ألمانيا اعتباراً من عام 2022 بحلول مايو المقبل"، موضحاً أن الهدف هو توسيع إنتاج اللقاحات وتأمينها على المدى الطويل.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه جرى إعطاء 8.72 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 278 ألفاً و111 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 1,1 عام لتطعيم 75% من سكان ألمانيا بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعاً.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 56,2 مليون حالة،وبدأت ألمانيا بالتخفيف التدريجي المشروط لإجراءات احتواء انتشار الفيروس، التي يعترض عليها الآلاف، فقد نظرت المحاكم الدستورية والإدارية في ألمانيا العام الماضي في أكثر من 10 آلاف قضية متعلقة بمراسيم كورونا الصادرة عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات.