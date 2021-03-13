بدء الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

بدأ طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة بكل المعاهد على مستوى الجمهورية، معربا عن أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب وبأن يحفظهم الله من كل مكروه وسوء.

ووجه بالانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من بداية الدراسة.. مؤكدا ضرورة توزيع خطة المنهج المعدلة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على جميع المعلمين على النحو المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية ، وسرعة إعداد جداول الحصص للفصل الدراسي الثاني على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول وتوزيعها على جميع المعلمين.