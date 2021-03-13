الشرقية: تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور



شيع أهالي قرية شلشلمون بمركز ومنيا القمح ومركز ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثامين 7 من ضحايا الحريق الذي نشب الخميس الماضي بمصنع ملابس جاهزة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وضحايا مركز مشتول السوق هم (أحمد طه عبدالحميد سلوع، ومحمود طه عبدالحميد سلوع، ومعاذ هاني عبدالحميد سلوع، وإيهاب محمد صابر زعيه)، وضحايا قرية شلشلمون بمنيا القمح جنازات (محمد بيومي فتحي سحيم، وأشرقت غريب منصور، وهدير حسانين بعتر).

ولفظ 20 شخصا، أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 24 آخرين بحروق وحالات اختناق؛ إثر نشوب حريق في مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور بمحافظة الدقهلية.

ونشب الحريق في تمام الساعة الحادية عشر صباح الخميس، فيما استمرت محاولات السيطرة على الحريق لمدة ساعة ونصف الساعة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ 11 سيارة إطفاء، فيما دفعت مديرية الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارة إطفاء وخزان مياه، بالإضافة إلى سلم هيدروليكي وسيارتين إطفاء دفعت بهم محافظة القاهرة.

كما دفع مرفق إسعاف القليوبية بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثث، بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف أخرى دفع بها مرفق الإسعاف بمحافظتي القاهرة والشرقية، شاركت في إجلاء المصابين والضحايا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على فيسبوك، في تمام الساعة الواحدة و34 دقيقة، تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والبدء في عملية التبريد.

وأوضح البيان، أن المصنع مكون من 4 طوابق، فيما أسفر الحريق عن وفاة 20 شخصا، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة، و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، فيما أصيب 24 شخصا، ونقل 5 منهم إلى مستشفى بلبيس بالشرقية، و19 لمستشفى السلام بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق المصنع، عن أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات.

وتبين من التحقيقات، أن الحريق يُعد إهمالًا من صاحب المصنع، ولا يزال فريق البحث الجنائى والنيابة العامة تحصر الخسائر بالمصنع.