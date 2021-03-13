 الاتحاد الإفريقي يعرب عن استعداده لتقديم الدعم لليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الإفريقي يعرب عن استعداده لتقديم الدعم لليبيا

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 10:12 م

تقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي محمد بالتهنئة لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وأثنى فقي في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم السبت على استكمال إجراءات تعيين حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مشيدا بهذا التقدم المتميز على طريق السلام والمصالحة والوئام الليبي الشامل.

وأكد استعداد مفوضية الاتحاد الإفريقي الكامل وسائر مؤسسات المنظمة القارية لدعم الحكومة الجديدة بما تراه مناسبا في شتى المجالات ذات الصلة.

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