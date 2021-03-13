النيابة تحقق في انتحار عروس من إريتريا بعد زواجها بـ4 أيام بالطالبية

تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول انتحار عروس أجنبية من الطابق التاسع بعد زوجها بـ4 أيام في الطالبية، كما صرحت النيابة بدفن جثة العروس وتسليمها لذويها.

واستمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان وحارس العقار، وتبين أن زوج العروس ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة وبعد عودته لم يجد زوجته داخل الشقة، وأثناء البحث عنها وجد أصوات صراخ تعلو من المنور ليتفاجأ بجثة زوجته.

كما تبين من تحريات المباحث الأولية أن العروس المنتحرة متزوجة منذ 4 أيام، وأنها كانت تعيش حالة من الحزن بسبب انتحار شقيقتها العام الماضي.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الطالبية يفيد بالعثور على جثة فتاة مهشمة وتحيط بها الدماء من كل جانب، وبالانتقال والفحص تبين أنها أجنبية الجنسية ومن دولة إريتريا، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.