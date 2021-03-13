 «الوطنية للإعلام» تنعي ملك إسماعيل أحدى رواد الإعلام المصري - بوابة الشروق
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«الوطنية للإعلام» تنعي ملك إسماعيل أحدى رواد الإعلام المصري


نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 3:29 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 3:29 ص

تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل التي وافتها المنية اليوم.

فقدناً إعلامية كبيرة ورمزاً من رموز الإعلام المصري وأحدى رواده الذين قدموا إعلاماً تنويرياً رسخ مبادئ وقيم المجتمع المصري الأصيل

وأضافت الوطنية أن الإعلامية الراحله تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى من خلال أشهر برامجها سلوكيات الذى ناقش الكثير من قضايا المجتمع وتقديم المعالجات العديد من المشكلات، كما اسهمت فى تجويد العمل بالتليفزيون المصري من خلال تقلدها العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى، ونائب رئيس التليفزيون.

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وتدعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

 

 

 

 

 

 

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