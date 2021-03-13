مدبولي عن انتقاد البعض تطوير الحكومة للقاهرة التاريخية: منرضاش تترك بالشكل ده



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض الخبراء ينتقدون تدخل الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، معلقًا: «منرضاش إن منطقة زي دي تترك بهذا الشكل، وحان الوقت ندخل فيها بصورة شاملة».



وأضاف مدبولي، في تصريحات خلال تفقده منطقة القاهرة التاريخية، مساء السبت، أن الحكومة ستطور المنطقة وفق مجموعة من الثوابت منها؛ ترميم المباني الأثرية، وإعادة الاستفادة منها حتى لا تتدهور مرة أخرى، والحفاظ على النسيج الحضري لها.



ولفت إلى تطوير وترميم المباني ذات القيمة القديمة بعيدا عن الآثار، فضلًا عن تطوير السكن وتحسين المحلات وشبكة البنية الأساسية المتداعية، مضيفًا: «المواطنون بيصرخوا إن المياه الجوفية تحت الآثار ويجب حل الفوضى الموجودة».