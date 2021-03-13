مئات الأشخاص يتظاهرون في هانوفر بألمانيا ضد سياسة كورونا

أفادت البيانات الصادرة عن الشرطة الألمانية اليوم السبت بتظاهر نحو 800 شخص ضد سياسة كورونا في مدينة هانوفر.

وجاء عدد المشاركين أقل بصورة ملحوظة مقارنة بالعدد الذي تم الإخطار عنه (1500 شخص)، ودعا إلى هذه المظاهرة حركة "هذا يكفى " التي نظمت احتجاجات في العديد من المدن على مستوى ألمانيا.

وتنتقد الحركة القيود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا، وكتب المنظمون على صفحتهم الإلكترونية الرئيسية " يكفي عام من سياسة الإغلاق".

وانتشرت الشرطة في المكان، ووفقا للتقديرات الأولية، فقد سارت المنظمة بشكل سلمي إلى حد بعيد في ظل طقس شديد التقلب.

وقد فتش أفراد الشرطة مرارا على الالتزام بارتداء الكمامة وسجلوا بعض المخالفات.

في المقابل، شارك نحو 40 شخصا في مظاهرة مضادة تحت شعار "لا للسماح لحزب يميني متطرف جديد في ألمانيا".