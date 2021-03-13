النيابة تحقق في اتهام سائق بالاعتداء الجنسي على أطفاله في أبو النمرس

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في اتهام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله، فيما أمرت النيابة بعرض 3 أطفال على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، تلقت النيابة العامة بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، تفيد قيام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله بدائرة مركز أبو النمرس؛ وعلي الفور كلفت النيابة العامة ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس بسرعة عمل التحريات؛ وبعد التأكد من صحة الشكوى.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم؛ وبمناقشته وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة.

كما أسفرت مناقشة الأطفال المجني عليهم قيام شقيقتهم من الأم وزوجها بالاشتراك معهم في هتك عرضهم جنسيا، وتمكنت القوات من ضبطهما، وتم التحفظ عليهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.