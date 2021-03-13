دراسة: انخفاض مستويات التوتر مرتبط بتراجع استهلاك الوجبات السريعة

وجدت دراسة جديدة أنه إذا كان لديك مستويات أقل من التوتر ، فهناك احتمالية أن تستهلك وجبات سريعة أقل.

فقد قام الباحثون فى كلية الطب جامعة "أوهايو" الأمريكية ، بتقييم الدور المحتمل للتوتر كوسيط فى زيادة استهلاك الأطعمة المليئة بالدهون ، بما في ذلك الوجبات السريعة.

وقالت الدكتورة "مى وى تشانج"، الأستاذ في الجامعة: "استخدمنا شهادات النساء في مقاطع الفيديو وأظهرنا تفاعلهن مع أسرهن لزيادة الوعي حول الضغوطات تأثيرها السلبى على الحالة الصحية والإختيارات الغذائية الصحية أو الضارة . بعد مشاهدة مقاطع الفيديو ، قال الكثير من المشاركين في المداخلات ، "هذه هي المرة الأولى التي أدركنا فيه أن للتوتر دورا فى إختياراتنا ودفعنا نحو الوجبات السريعة ".

وأضافت تشانج: "تدرك العديد من هؤلاء النساء الشعور بنفاد الصبر وألم في الرأس والرقبة وصعوبة في النوم- لكنهن لا يعرفن أن هذه علامات الإجهاد".

وأظهر تحليل بيانات الدراسة أنه كلما تراجعت مستويات التوتر القلق بين الأشخاص ، خاصة النساء ، كلما تراجع إندفاعهن نحو إختيار الوجبات الغذائية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات ، كما هو حال فى الوجبات السريعة.

وفى هذة الدراسة، التى نشرت فى عدد مارس من مجلة "التغذية"، فقد أجريت على نحو 338 سيدة تراوحت أعمارهن مابين ال 18 إلى 39 عاما ، عانين من زيادة فى الوزن والبدانة.

كان البرنامج الذي استمر 16 أسبوعًا يهدف إلى منع زيادة الوزن من خلال تعزيز إدارة الإجهاد والأكل الصحي والنشاط البدني، أثناء التجربة، شاهدت 212 مشاركة تم اختيارهن عشوائيًا في مجموعة التدخل ما مجموعه 10 مقاطع فيديو ، حيث قدمت نساء مثلهن شهادات غير مسجلة حول الأكل الصحي وإعداد الطعام ، وإدارة الإجهاد والنشاط البدني.

وأشارت النتائج إلى أن العلاقة بين التوتر و القلق والوجبات السريعة علاقة طردية، فكلما إرتفعت معدلات التوتر لدى الإنسان كلما سعى إلى تكثيف خياراته الغذائية فيما يتعلق بالاغذية الغنية بالدهون والسكريات، كما هو الحال فى الوجبات السريعة.