إصابة 4 من الشرطة خلال احتجاج ضد قيود كورونا في ألمانيا

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أصيب أربعة من عناصر الشرطة أثناء احتجاجات مناهضة لقيود فيروس كورونا في مدينة دريسدن الألمانية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وسجلت قوات الأمن 32 مخالفة جنائية ارتكبت أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة وإهانتهم.

وقالت الشرطة إنه تم تقديم ما يقرب من 400 شكوى رسمية بشأن انتهاك تشريع بشأن فيروس كورونا في ولاية ساكسونيا.

وتجمع ألف شخص على الأقل من منتقدي لوائح فيروس كورونا في دريسدن اليوم السبت، وكثير منهم بدون أقنعة للوجه ولم يلتزموا قواعد الاحتفاظ بمسافة آمنة ، على الرغم من أن السلطات حظرت التظاهرة في السابق.