السلطات الألمانية لا تعتزم إعادة فتح التحقيق في وفاة عامل أفريقي بألمانيا الشرقية

لا تعتزم السلطات الألمانية إعادة فتح التحقيق في قضية العامل الموزمبيقي المتعاقد، جواو مانويل ديوجو، الذي توفي في ألمانيا الشرقية سابقا عام 1986.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة بوتسدام بالقرب من برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الفحص المكثف لملفات التحقيق في الوفاة التي تعود لعام 1986 والوثائق المتاحة لدى المفوض الاتحادي لملفات جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (شتازي)، لم تكشف عن أي دليل على وقوع جريمة قتل أو تلاعب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النيابة العامة قد "حققت في جميع الأدلة التي تم الكشف عنها، خاصة خلال المقابلات التي جرت مع أشخاص قدموا معلومات".

وذكر مكتب المدعي العام أنه "نتيجة لذلك، لا يمكن افتراض أن الوفاة نجمت عن عوامل خارجية"، مضيفا أن مكتب المدعي العام "مُنع لذلك من إجراء تحقيقات".

وتم العثور على الموزمبيقي -23 عاما- ميتا بالقرب من خط السكك الحديدية في ولاية براندنبورج في 30 يونيو 1986.

وقال المؤرخ هاري فايبل إن ديوجو قتل على يد نازيين جدد.

وفي يونيو من العام الماضي، فتح مكتب المدعي العام "تحقيقا" في وفاة الرجل بعد طلب من أندريا يوليجه، النائب في البرلمان المحلي لولاية براندنبورج عن حزب اليسار، لحكومة الولاية.