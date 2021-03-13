مورينيو عن مباراة أرسنال: لا ألتفت لأندية خلفنا في الترتيب

يصر جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أنه لا ينتبه كثيرًا لمباراة أرسنال في ديربي شمال لندن، غدًا الأحد، لأنه ينظر إلى أعلى جدول الدوري الإنجليزي وليس أسفله.

يحتل توتنهام المركز الـ7 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الـ10 ولديه 38 نقطة، ويرى مورينيو أنها مباراة عادية في سبيل سعيه للمراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، حديث مورينيو عن مباراة أرسنال، قائلًا:" إذا كان أرسنال متقدمًا علينا في ترتيب المسابقة بسبع نقاط فسأنظر إليهم ولكن لأن لدينا 7 نقاط أكثر منهم فأنني لا أنظر للأسفل، في الوقت ذاته نتطلع للمباراة التالية وإذا كان أستون فيلا أو نيوكاسل بدلًا من أرسنال فسيكون نفس الشعور".

وأضاف:" نشعر أننا أفضل من مركزنا الحالي في جدول الدوري الإنجليزي، ونريد تحسين مركزنا لذلك نحتاج للنقاط من أجل ذلك، لا يهم الخصم أو حتى إن كانت مباراة ديربي، إنها مباراة بالدوري الممتاز، هناك ثلاث نقاط نقاتل من أجلها وسنفعل ذلك".

وأتم المدير الفني البرتغالي حديثه عن أرسنال، قائلًا:" يمتلكون تاريخ كبير، يحاولون بناء مستقبل أفضل مثلنا في توتنهام، لدي احترام كامل لهم".