 الحزب الحاكم المكسيكي يدعم مرشحا متهما باغتصاب امرأتين - بوابة الشروق
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الحزب الحاكم المكسيكي يدعم مرشحا متهما باغتصاب امرأتين

تعبيرية
تعبيرية
د ب أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 9:11 م

رشح حزب (مورينا) الحاكم في المكسيك فيليكس سالجادو ماسيدونيو، الذي اتهمته امرأتان بالاغتصاب، لمنصب حاكم ولاية جيريرو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت اللجنة الحزبية للانتخابات الوطنية إنها اتخذت القرار بعد فوز سالجادو في اقتراع لأعضاء الحزب، دون إعطاء تفاصيل عن النتائج.

وذكرت اللجنة إن "سكان جيريرو قيموا (الأمر) واتخذوا قرارا. ونحن ملزمون باحترامه".

وأثارت مشاركة سالجادو في انتخابات السادس من يونيو لمنصب الحاكم غضبا بين عضوات الحزب. وذكرن أنه من غير الأخلاقي أن يشارك سالجادو في انتخابات في بلد أدى فيه العنف المستمر ضد المرأة إلى احتجاجات حاشدة، وفي عام 2020، إلى إضراب على مستوى البلاد.


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